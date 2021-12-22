 

РПЦ предложила создать институт больничных капелланов

22.12.2021, 22:28, Новости дня
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Русская православная церковь обсуждает с властями РФ возможность создания института больничных капелланов, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда пояснил, что «поводом для содержательного и очень серьезного диалога» стала ситуация с коронавирусом и «необходимость посещения священниками страждущих в «красных зонах». По его словам, «государство осознает необходимость не только медицинской, но и духовной помощи» пациентам, передает ТАСС.

Как заявили в РПЦ, если институт больничных капелланов «закрепят на государственном уровне», священникам не нужно будет «тратить значительные силы и время на то, чтобы добиться допуска в больницу для исповеди или причастия больных или умирающих». Легойда заявил, что синодальный отдел по благотворительности и РПЦ в целом сделали очень многое, чтобы священники получили доступ в «красные зоны».

Легойда сказал, что это нужно не только для исповеди или причастия, но и для того, чтобы пациенты «могли услышать слово утешения и поддержки». По его словам, «отмечено много случаев, когда молитвенная и духовная поддержка со стороны священника оказывалась решающим фактором, помогала склонить чашу весов, балансирующих между жизнью и смертью, в сторону жизни, в сторону выздоровления пациента».

Напомним, еще весной председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что больничные священники очень востребованы в России, поэтому РПЦ ведет переговоры с властями о создании института больничных капелланов.



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