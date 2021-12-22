Эксперт: Криминальный «шлейф» тянулся за ректором казанского университета с 90-х

«Уже давно ходили слухи, что Гафуров причастен к криминальным разборкам. Именно поэтому для многих стало шоком, когда такой человек в 2010 году возглавил один из крупнейших и старейших вузов России», – сказал газете ВЗГЛЯД казанский политолог Руслан Айсин, комментируя арест руководителя Казанского университета Ильшат Гафуров по подозрению в причастности к убийству.

«О запятнанной репутации мэра Елабуги говорили в республике еще в 90-е. Но, видимо, в то время, когда Гафурова назначили ректором, он всех устраивал: и политических деятелей, и силовиков республики. Каковы были критерии назначения? Он эффективный управленец. Но «папочка» на Гафурова, видимо, лежала в силовых органах и ждала своего часа», – предположил казанский политолог Руслан Айсин.

«Похоже, сейчас начался период больших «зачисток». Сегодня также появились сообщения о том, что взят под стражу и мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Накануне – ректор одного из самарских вузов Светлана Ашмарина. Думаю, «большие люди» из эпохи 90-х будут постепенно сходить на нет. Это вполне естественный процесс», – заключил Айсин.

В среду вечером в Басманном суде Москвы сообщили, что ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров подозревается в причастности к наемному убийству. Согласно поступившим в суд материалам, Гафурову вменяется преступление, предусмотренное пунктами «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК, – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Гафуров – кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета республики.

Ранее местные СМИ сообщили, что Гафурова допрашивали целый день в одном из зданий Следственного комитета в Казани, после чего увезли в Москву. Также, по данным местной прессы, в среду следственные действия по этому делу начались в городе Елабуга. Гафуров возглавил университет в 2010 году, до этого в 1998-2006-годах он руководил Елабугой.

В пресс-службе Басманного суда подтвердили, что следствие ходатайствует о его аресте; там также уточнили, что обвинения предъявлены лишь в подстрекательстве к убийству.

Как полагает казанское издание «Бизнес Online», речь идет об убийстве депутата города Елабуги Айдара Исрафилова, которое было совершено в 1999 году. Убийство депутата, которого называли хозяином крупнейшего рынка в Елабуге, произошло в Москве, куда незадолго до этого Исрафилов переехал из Татарии, опасаясь покушения. Как пишет издание, киллер напал на депутата на одной из автостоянок, в упор расстреляв в жертву целую обойму.

Убийца, как выяснилось впоследствии, входил в объединенное преступное сообщество (ОПС) «29-й комплекс» из Набережных Челнов. В середине нулевых ОПС было разгромлено, а его лидер Адыган Саляхов получил длительные тюремные сроки. Однако, как сообщают «Вести», не так давно стала появляться информация, что Саляхов хочет выйти на свободу в обмен на показания. Не исключено, что речь могла идти о возможных покровителях и заказчиках убийств, среди которых мог оказаться и нынешний ректор Казанского университета.

В среду также был задержан глава Краснодара Андрей Алексеенко, сообщили в региональном следственном управлении СК. Как пояснили в ведомстве, мэр подозревается в получении взятки в виде дорогостоящего ружья стоимостью 1,6 млн рублей.

В понедельник следователи сообщили о задержании ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светланы Ашмариной. Ашмарину подозревают в мошенничестве, в результате которого ущерб вузу составил 1,4 млн рублей. Дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» было возбуждено еще в августе.