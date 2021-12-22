 

Мнение: Почему арестовали ректора?

22.12.2021, 22:26, Разное
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Сегодня произошло то, что могло произойти и 22 года назад, и 15, а тем более 9 лет назад, когда было опубликовано мое расследование «Комплекс возвращается».

Сегодня ректору Казанского университета, члену «Единой России», депутату республиканского парламента Ильшату Гафурову  предъявили обвинение в убийстве, совершенном еще в 90-х…

Об этом убийстве я писал еще девять лет назад. И уже тогда назвал имя Гафурова как возможного заказчика убийства предпринимателя Айдара Исрафилова, расстреленного киллером 28 августа 1999 года в Москве, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА.

Татарстан – маленькая республика, там все про всех всё знают. Не все, конечно, знают, но кому положено знать, знают абсолютно точно. И про Гафурова все, кому положено знать, давно всё знали.

И поэтому меня ничуть не удил арест Гафурова. Куда большее удивление вызвало то, почему его арестовали именно сегодня? Что изменилось в политическом раскладе Татарстана и России, что запылившийся компромат на Гафурова оказался востребованным?

Скорей всего, арест ректора Казанского университета, члена «Единой России», депутата республиканского парламента Ильшата Гафурова – это четкий сигнал татарстанской элите: «Не дергайтесь, пацаны, на каждого из вас уже давно собраны чемоданы компромата, который можно пустить в ход в любой день и час. Не надо бузить бузу, капризничать с названием должности главы республики. Иначе каждый из вас может повторить «подвиг Гафурова»».

Какие еще есть версии, почему Ильшата Гафурова арестовали только сегодня? А не 22 года назад, не 15,  и не в 2012 году?

На снимке: Ильшат Гафуров фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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