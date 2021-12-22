 

“Нахлобучить бы”, “Сочная женщина”. Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье

22.12.2021, 22:22, Новости дня
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Образ певицы на видео дополнили черные туфли на шпильке.

“Обезболил, обезболил, меня зажил. Оказалось, я умею без боли жить. Пусть мое обезболивающее держит меня вечно. Держит и не отпускает. Как у тебя с зависимостями?” – подписала она публикацию.

Видео Седоковой за первый час после появления в соцсети собрало больше 35 тыс. лайков.

“Сочная женщина”, – написала ewgegka69.

“Такое впечатление, что снимается эротический клип”, – отметила rohha555.

“Нахлобучить бы”, – прокомментировал vitaliiponomarenko86.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности “Актер и ведущий телевидения”. С 15 лет работала моделью.

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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