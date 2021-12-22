Минздрав Украины разрешил третью дозу вакцины от COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа

“Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через шесть месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек”, – говорится в сообщении.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время, отметили в Минздраве.

“Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата”, – отметили в министерстве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 22 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,1 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

Глава Минздрава Виктор Ляшко говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях. “Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию”, – сказал Ляшко.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

13 декабря Минздрав Украины разрешил введение третьей дозы вакцины против коронавируса. Получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием. Введение дополнительной дозы возможно по меньшей мере через 28 дней после второй (первой – для однодозной схемы первичной иммунизации) дозы вакцины от COVID-19. При этом оптимально ввести дополнительную дозу в период до трех месяцев после получения последней дозы в первичной вакцинации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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