С ними даже бюджетная одежда смотрится достойно: лучшие цвета, которые помогут зимним нарядам выглядеть дорого

Не у каждого есть возможность покупать дорогую одежду, а выглядеть стильно и модно хочется всем. Но знаете ли вы, что есть цвета, которые помогают дешевой одежде выглядеть дорого? Если вы учтете эту особенность тонов и оттенков, вам не придется тратить целое состояние на свой гардероб. Даже в простой одежде вы будете выглядеть шикарно. Вот эти “волшебные” цвета.

Бежевый

Это один из самых элегантных цветов. Он вас вряд ли разочарует. Бежевый – это сочетание теплоты и изящества. Он подходит женщинам всех возрастов. Важно и то, что у бежевого есть масса оттенков. Каждая модница может найти тот, который наиболее выгодно подчеркивает достоинства ее внешности или фигуры. В вашем гардеробе обязательно должны быть бежевое пальто, кардиган, водолазка. Все это трендовые вещи, помогающие выглядеть модно.

Серый

Серый цвет довольно часто выбирают дамы, которые считают, что с приходом холодов нужно быть как можно менее заметными и яркими. Но это неправильно. Серый цвет скромный и сдержанный. При этом он выглядит дорого. Именно серому цвету отдавал предпочтение знаменитый Кристиан Диор. Серый можно назвать аристократическим. Он нравится представителям элиты.

Обязательно добавьте в свою коллекцию несколько красивых серых платьев, джемперов или свитеров. Вы даже можете носить монохромные комплекты серого цвета. Не забудьте, что серый цвет является нейтральным, поэтому он хорошо сочетается с любым оттенком.

Бордовый

Это особый цвет, который немногие женщины отваживаются носить зимой. Его выбирают смелые и уверенные в себе. Особенно популярен оттенок марсала. Он выглядит аристократично и благородно. Марсала несет в себе очень сильную энергетику. Именно поэтому его выбирают роскошные дамы.

В одежде бордового цвета вы будете неизменно притягивать к себе восхищенные взгляды. Купите бордовое пальто для зимнего сезона. Также в вашем гардеробе должны быть элегантный бардовый костюм, платье или блуза. Бордовый лучше всего смотрится с черным. Подберите темные колготки, купите маленькую черную сумку или клатч.

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Кофейный

Кофейный считается нейтральным цветом, поэтому его можно использовать при создании базового гардероба. Еще одно его преимущество заключается в универсальности. Дама с любым цветотипом кожи будет выглядеть в наряде кофейного цвета шикарно.

Этот цвет не является дерзким или очень спокойным. Он подходит для создания образа и в офисном, и в романтическом, и в уличном стиле. Кофейный цвет зрительно увеличивает стоимость наряда, делает его стильным и модным.

Можно подобрать и брюки, и куртку, и пальто, и кардиган кофейного цвета.

Черный

Некоторые люди считают черный цветом печали и траура. Но это не так. Черный – это элегантный и благородный цвет. Он уместен и на работе, и на вечеринке. Не нужно забывать и о практичности этого цвета. Многие дамы выбирают черные наряды еще и по той причине, что они зрительно делают силуэт более стройным.

В гардеробе каждой представительницы прекрасного пола должны присутствовать несколько базовых вещей черного цвета. Для ношения зимой можно приобрести черное пальто или черную шубку из искусственного меха. В нынешнем сезоне эти вещи в моде.

Также нужно иметь черное платье. Оно отлично подойдет для вечеринки. Разбавить черный цвет и сделать наряд еще более шикарным помогут украшения. Не помешают в гардеробе и черные брюки, а также кардиган и водолазка.