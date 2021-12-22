Мнение: СЕГОДНЯ! Рождественская СРЕДА в Шоколаднице!

Напоминаю! Рождественский сейл! Знаменательный день – СРЕДА, 22 декабря: когда еще приобрести себе немного “Эмпатии”?

Кто не успеет – тот опоздает! Сегодня, в среду, по заведенной традици, буду “на том же месте в тот же час”: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (915)823-13-25. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected] С наступающим, друзья! Оле-оле-оле!