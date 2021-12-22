 

Мнение: СЕГОДНЯ! Рождественская СРЕДА в Шоколаднице!

22.12.2021, 21:58, Разное
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Напоминаю! Рождественский сейл! Знаменательный день – СРЕДА, 22 декабря: когда еще приобрести себе немного “Эмпатии”?

Кто не успеет – тот опоздает! Сегодня, в среду, по заведенной традици, буду “на том же месте в тот же час”: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (915)823-13-25. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected] С наступающим, друзья! Оле-оле-оле!

Источник: Размышления вольного социолога



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