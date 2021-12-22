 

Илон Маск назвал «неубедительной» идею метавселенной

22.12.2021, 21:44, Новости дня
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что пока идея реализации метавселенной звучит «неубедительно».

«Сейчас я не вижу, чтобы вся ситуация с метавселенной была убедительной… я не понимаю этого. Может, потом пойму, но пока не понимаю», – сказал Маск в интервью сайту Babylon Bee, информирует РИА «Новости».

Предприниматель сказал, что ему сложно представить, чтобы кто-то захотел весь день провести «с экраном на голове». «Не думаю, что в ближайшее время мы пропадем в метавселенной», – заключил Маск.

Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.



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