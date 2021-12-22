Ректора казанского университета Гафурова арестовали по обвинению в деле об убийстве

Басманный суд Москвы 22 декабря арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, которого обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Речь идет об убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях, как считает следствие, ученый выступал подстрекателем.

Расследованием дела занимается центральный аппарат СК России.

Гафуров руководил КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.

Ранее сообщалось, что речь может идти о возможной причастности к убийству прошлых лет. Сначала допрос вели в Казани, а затем Гафурова отвезли в Москву.

В КФУ отказались комментировать сообщения о задержании ректора.