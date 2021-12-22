Ректора казанского университета Гафурова арестовали по обвинению в деле об убийстве
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Басманный суд Москвы 22 декабря арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, которого обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Гафурова меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.
Речь идет об убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях, как считает следствие, ученый выступал подстрекателем.
Расследованием дела занимается центральный аппарат СК России.
Гафуров руководил КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор.
Ранее сообщалось, что речь может идти о возможной причастности к убийству прошлых лет. Сначала допрос вели в Казани, а затем Гафурова отвезли в Москву.
В КФУ отказались комментировать сообщения о задержании ректора.
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