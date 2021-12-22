 

Два видео Гордона – обращение к Зеленскому и интервью с Богданом – попали в YouTube-тренды

22.12.2021, 21:38, Новости дня
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Интервью с юристом, бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом расположилось на шестой строке рейтинга и за восемь дней после публикации набрало больше 2,7 млн просмотров и свыше 55 тыс. лайков.

Во время трехчасовой беседы экс-соратник президента Украины Владимира Зеленского рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится “на дне морального падения”, о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, уходе из кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым.

Полную текстовую версию интервью Гордона с Богданом можно прочесть здесь, дайджест с самыми интересными и яркими цитатами – здесь.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

На восьмом месте самых просматриваемых видео – обращение Гордона к Зеленскому. В 40-минутном видео журналист публично задал главе государства более 70 вопросов, которые накопились за два с половиной года президентства Зеленского. Вопросы касались коррупции и скандалов в окружении украинского лидера, офшоров и кумовства при назначении на должности, российской агентуры во власти, а также других резонансных тем.

За два дня после публикации у видеообращения Гордона больше полумиллиона просмотров и свыше 27 тыс. лайков. Текстовую версию обращения можно прочесть здесь.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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