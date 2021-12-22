Данилов: В зоне 200 км от границ Украины находится 122 тыс. российских военных

“Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных со стороны РФ. У нас есть первая информация – 200 км от нашей границы, вторая информация – 400 км от нашей границы”, – сказал секретарь СНБО.

По его словам, ситуация там никогда не была спокойной

“Что касается непосредственно количества войск: на сегодня, что мы видим, – это 122 тыс. на 200 км и 143,5 тыс. военных РФ на расстоянии 400 км в радиусе от нашей границы”, – сказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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