 

Врач Ирина Жилина рассказала о симптомах гепатита С

22.12.2021, 21:18, Разное
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Смертельный вирус гепатита С очень долго не вызывает никаких симптомов, что приводит к негативным последствиям. Специалист Жилина рассказала, как распознать болезнь.
Зачастую человек узнает о наличии гепатита С уже на очень запущенной стадии болезни, когда поражены большинство органов, и шансы на выздоровление очень малы. Народ прозвал этот вирус «ласковым убийцей», так как на ранних этапах он не вызывает специфических симптомов, но постепенно убивает организм.

Врач Ирина Жилина объяснила, что гепатит С может быть острым и хроническим. При наличии сильного иммунитета 45% заболевших справляются с первой формой. На выздоровление нужно примерно 6 месяцев, и для этого не обязательно медикаментозное вмешательство. В 60-80% случаев гепатит с острой формы переходит в хроническую. Тогда заболевание несет смертельных характер и может сопровождать человека всю оставшуюся жизнь. В мире зафиксировано около 71 млн людей с данной формой гепатита.

Специалист Жилина сообщила, что вирус поражает клетки печени и приводит к недостаточности органа. Человек заражается при контакте с кровью больного. Это может произойти вследствие употребления наркотиков и использования нестерильных инструментов в сфере красоты. Например, гепатит С можно подхватить на маникюре, педикюре, на сеансах татуажа или пирсинга. Иногда передача вируса осуществляется через предметы быта, поэтому важно иметь собственную зубную щетку, бритвенный станок и другие средства гигиены. Также заражение происходит при переливании инфицированной крови, поцелуях и при кормлении младенца молоком от больной матери.

Существуют некоторые симптомы, по которым можно определить раннюю стадию болезни. Ирина Жилина рассказала, что важно обратить особое внимание на частую беспричинную физическую и психическую усталость. К тому же, 20% зараженных испытывают жар, тошноту, боль в животе, изменения цвета мочи и отечность. Часто гепатит С сопровождается появлением желтухи и серого кала. При обнаружении этих симптомов врач рекомендует сразу обратиться к специалистам для избегания перехода гепатита в хроническую форму.

Источник: solenka.info



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