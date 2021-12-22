 

Ученые разработали новый алгоритм для диагностики наличия тромбов в легких

22.12.2021, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, посвященное разработке новой методики диагностики тромбоэмболии легочной артерии. Открытый исследователями алгоритм ИИ оказался способен выявлять наличие тромбов значительно эффективнее традиционного метода.
Около двух десятков лет ученые, представляющие Медицинскую школу Икана (Нью-Йорк, США), вели работу над созданием компьютерных программ, объединяющих основанные на данных ЭКГ алгоритмы. Целью исследования являлось создание передовой методики, позволяющей эффективно диагностировать тромбоэмболию легочной артерии – процесса образования в легких опасных тромбов, закупоривающих сосуды и нередко провоцирующих летальный исход у пациентов. В процессе исследования специалисты разработали и проверили тестированием разные алгоритмы, обработавшие в итоге данные электрокардиограммы (ЭКГ) более 21 тысячи пациентов с обнаруженными умеренными или подозрительными признаками легочной эмболии. По словам медиков, в каждой из ситуаций алгоритм объективно идентифицировал факт наличия тромбов.

Стоит отметить, что официальные скрининговые тесты, используемые в настоящее время для выявления упомянутого недуга, не обеспечивают оперативность диагностики в полной мере, а более детальная процедура, в ходе которой используются компьютерные томографические ангиограммы легких (СТРА), является достаточно дорогой и к тому же доступна в небольшом количестве клиник. Таким образом, важным результатом научной работы исследователи назвали широкую доступность разработанной ими методики, ведь снятие ЭКГ является привычным делом в любой клинике. Кроме того, продукт ИИ продемонстрировал эффективность диагностики, на 30% превышающую традиционные инструменты , в том числе – уже упомянутые скрининговые тесты. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе mountsinai.org.

Источник: www.ridus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Европарламент признал Ефремова узником совести

24.06 / Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона и похвалила Киану Ривза: в чем дело

20.12 / Скандалы: Особенности национального отката

28.07 / Мнение: Рэпер «купил» планету, завоз 2 миллионов мигрантов и цифровизация ЖКХ

27.12 / Расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2021 год

17.09 / Сосед Галкина вспомнил, как возводился замок юмориста в деревне Грязь

01.08 / Мнение: Противоречивые показания

06.12 / США убедили Европу в воинственных планах России против Украины – FT

26.08 / Армия свободных людей президенту Путину не нужна

18.06 / “Вяло и нервно”: экс-аналитик ЦРУ о выступлении Байдена после встречи с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика