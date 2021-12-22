Ученые разработали новый алгоритм для диагностики наличия тромбов в легких

Американские исследователи провели исследование, посвященное разработке новой методики диагностики тромбоэмболии легочной артерии. Открытый исследователями алгоритм ИИ оказался способен выявлять наличие тромбов значительно эффективнее традиционного метода.

Около двух десятков лет ученые, представляющие Медицинскую школу Икана (Нью-Йорк, США), вели работу над созданием компьютерных программ, объединяющих основанные на данных ЭКГ алгоритмы. Целью исследования являлось создание передовой методики, позволяющей эффективно диагностировать тромбоэмболию легочной артерии – процесса образования в легких опасных тромбов, закупоривающих сосуды и нередко провоцирующих летальный исход у пациентов. В процессе исследования специалисты разработали и проверили тестированием разные алгоритмы, обработавшие в итоге данные электрокардиограммы (ЭКГ) более 21 тысячи пациентов с обнаруженными умеренными или подозрительными признаками легочной эмболии. По словам медиков, в каждой из ситуаций алгоритм объективно идентифицировал факт наличия тромбов.

Стоит отметить, что официальные скрининговые тесты, используемые в настоящее время для выявления упомянутого недуга, не обеспечивают оперативность диагностики в полной мере, а более детальная процедура, в ходе которой используются компьютерные томографические ангиограммы легких (СТРА), является достаточно дорогой и к тому же доступна в небольшом количестве клиник. Таким образом, важным результатом научной работы исследователи назвали широкую доступность разработанной ими методики, ведь снятие ЭКГ является привычным делом в любой клинике. Кроме того, продукт ИИ продемонстрировал эффективность диагностики, на 30% превышающую традиционные инструменты , в том числе – уже упомянутые скрининговые тесты. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе mountsinai.org.

Источник: www.ridus.ru