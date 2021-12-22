 

В 2021 году более миллиона долларов заработали около одной тысячи мобильных приложений

22.12.2021, 21:04, Новости дня
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По данным компании Sensor Tower, в этом году около одной тысячи мобильных приложений заработают для своих разработчиков по миллиону долларов и более. Также аналитики сообщают, что доля онлайн-площадки Google Play выросла до 43% на этом рынке.

Из тысячи «миллионеров» только 139 приложений позволили заработать миллион долларов исключительно за счет продаж самого софта, говорят специалисты. Остальные же, как правило, получили прибыль от комиссионных на микротранзакции.

Напомним, что ранее в сети был опубликован список приложений, которые принесли своим создателям по миллиарду. Резкий рост бизнеса в сфере мобильных и компьютерных приложений эксперты связывают с пандемией, которая крепче привязала людей к электронным устройствам.



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