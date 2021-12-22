В компании Meta Platforms заявили о покупке разработчика оптики для VR-устройств ImagineOptix

Как стало известно из достоверных источников, компания Meta Platforms договорилась о покупке разработчика оптических приборов для VR-устройств ImagineOptix. Однако пока еще ничего не известно о сумме, которую должен заплатить покупатель.

О данной сделке говорят в течение последних нескольких дней. Очевидно, после покупки новой компании Meta значительно усилит свои позиции в сфере виртуальной и дополненной реальности.

По крайней мере, у Meta теперь появятся собственные высококачественные гарнитуры. Остается только догадываться, какие планы в связи с этим могут сегодня строить менеджеры информационного гиганта. Надеемся, что вскоре мы узнаем больше подробностей, говорят эксперты.