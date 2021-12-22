Мнение: Письмо: “Интересный собеседник”

Вчера вечером автора с багом Попрошайка разбирали, а вот противоположный баг – Штурман.

У той вокруг волки были, молодые и здоровые, а она бедняжка, со скачущим давлением.

А у этой, наоборот, все схвачено, она сильная интересная женщина, но рядом с ней очень слабые мужчины.

Обратите внимание, и у той, и этой, виноваты только окружающие. И проблемы не решаемы, потому что видят их авторы вне зоны своих границ. Внутри границ – ни та, ни эта проблем не видит.

Поэтому все баги, несмотря на разнообразие их, одно и то же. Суть его – локус контроля вне границ.

shonl

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Много раз хотела написать и отменяла “зачем, ерунда, некрасивая история, сама всё понимаешь”. А сейчас накрыло совершенно.

Предыстория.

Мне много лет, из хорошей семьи, папа идеал мужчины до сих пор (он умер, когда я только поступила учиться), стройная, двое взрослых детей, достойная работа, прекрасная хозяйка, интересный собеседник, знаю, что хороший друг, помогу всегда и действием и просто морально. В разводе много лет, внимания мужчин всегда было достаточно, но “на расстоянии вытянутой руки”, так сказать и помощь в разных ситуациях я получаю именно от мужчин. Подруг, прямо задушевных, уже нет, есть очень близкие приятельницы и их немного.

Замуж вышла в 20 лет за своего первого мужчину, познакомилась с ним на первом курсе института, не понравился мне совершенно, но на новый год меня, домашнюю правильную девочку, старшекурсники угостили вином и больше я ничего не помнила, только проснулась утром в кровати с ним и поняла ,что всё, детство кончилось.. Итог-свадьба через 2,5 года, потому что в моей голове не могло быть иначе. В мыслях было прожить всю жизнь вместе и вместе нянчить внуков в старости) Страсти, влюбленности я не помню, все как-то ровно было, как с братом.

(У Штурманов – все по плану, как вы знаете. На какое-то мгновение Штурман стал векторной Попрошайкой, девочку правильную подруги напоили. “В лес заманили и там оставили”. Но потом Вселенная опять стала покорно следовать ее планам)

Вышло иначе, через 11 лет семейной жизни я попросила его уйти и подала на развод. Это первый развод в нашей большой семье из многочисленных дядей, тётей, братьев и сестер. Муж не хотел, стоял на коленях и плакал. До этого было 1,5 года личного ада в попытках сохранить семью ради детей после того, как он избил меня до полусмерти практически. Спасло меня только то, что на крики о помощи кто-то из соседей вызвал милицию. Заявление на него писать не стала, потому что представила, что как же дети будут жить с тем, что их отец сидит в тюрьме. Последствия этого ужаса остались на всю жизнь и даже при медкомиссии на права врач спросила, был ли удар по голове.

(Она бодро начинает с того, что бросила мужа, а тот плакал и унижался. Дальше оказывается, что он ее избил и даже покалечил. Почему она начала не в обратном порядке?)

Позже оказалось, что в его семье это было в порядке вещей: напиться и поругаться /подраться. Я не знала, что это такое, мои родители люди интеллигентные, воспитанные, отец был крупный руководитель и вообще супер-человек.

(Автор – сильный человек, потому что у нее хорошая семья. Муж – слабый человек, потому что в его семье такие порядки. Все программируется с детства и уже неизменно)

После развода окружающие и друзья посчитали нужным дозированно сообщать подробности из его жизни, о которой они были в курсе несколько лет. Оказалось, что полгорода любовниц (мы жили в небольшом городе) и уже 1,5 года внебрачному ребенку. Именно тогда мир у меня в голове рухнул второй раз после избиения.. Как-будто половину тела отрезало, я не могла есть вообще, похудела за месяц на 11 кг и думала, что лучше бы он умер, а теперь вот живи с этим предательством и знанием всю жизнь. Через 1,5 года меня пригласили на работу в большой город, я не искала работу специально, просто жила дальше. Собралась меньше чем за месяц со всеми делами с продажей квартиры и детскими вопросами и уехала.

(Конечно лучше бы муж умер, чем доставлять автору неприятные ощущения. Мир ведь создан для автора. И в этом абзаце все про про ее корону, под которой она не замечала ничего, а друзья даже боялись ей намекнуть)

Все это время в голове была жвачка из мыслей “как же так случилось”, обиды, ненависти к нему и к себе, жалости и обвинения себя за то, что я лишила детей отца. К слову, с детьми он теперь совсем не общается, чему я очень не рада, надеялась, что отец в их жизни будет навсегда.

Так вот, собственно, к чему это я все написала выше.. С тех самых пор, почти 12 лет, у меня отношения с женатым мужчиной. У меня, папиной дочки, правильной с виду женщины и обманутой жены, отношения с мужчиной, который вначале хотел уйти от жены, для которой он “мебель”, но в итоге испугался мнения семьи, друзей и всех сложностей. “Где моя машина времени в прошлое, изменил бы его”, иногда говорит он. Мы ровесники, доход его намного выше.

Все мы знакомы через общую компанию. Жене он изменял много лет с разными женщинами. Она потом посчитала нужным сообщить мне, что знала об этом всегда, “перебесится”, в компании с ним обращалась очень некорректно, да так, что окружающие терялись и деликатно замолкали. Тут он познакомился со мной и понеслось..

(Понеслось так, что за 12 лет не двинулось с места)

Почти год он добивался внимания, я не воспринимала его серьезно, было отношение как к изменщику (болело еще очень прошлое) и подкаблучнику, троллила потихоньку, он отшучивался, вообще мастер переговоров и сглаживания конфликтов.

Не планировала семьи с ним, просто настроилась развеяться, а всё в итоге как-то закрутилось серьезно вот аж насколько. Именно с ним я узнала, что такое страсть, нежность, любовь и всё прочее.. Он как-то изменился в лучшую версию, стал тверже, исполнил несколько давних мечт, одну из них я подарила.

(Он год ее внимания добивался, она его изменила и подарила ему мечту)

Жена узнала обо мне через два года наших отношений, устроила персональный ад ему и жесткий прессинг мне с угрозами облить кислотой и задавить машиной моих детей. Звонили даже её подружки. Соцсети я закрыла.

Еще через пару лет она снова как-то сообразила, что ничего не закончено и была вторая серия разборок. С тех пор тихо.

Мы миллион раз расставались, я что-то там пыталась строить в личной жизни. В итоге, как ненормальные, мирились и всё продолжается до сих пор. Проводили время вместе то в городе, то у меня, то сейчас, в основном, в его загородном доме (он построил недавно и живет один, семья воссоединяется на выходных), я ощущаю себя там уже совершенно спокойно, как в гостинице, вначале колбасило. Мы целыми днями на связи и всё такое. Жена звонит ему с регулярной периодичностью весь день, контроль постоянный. Розовых очков в отношении его у меня нет давно и совсем недавно поняла, что эти отношения для меня по сути просто безопасны, поэтому я до сих пор в них. У меня четкая картинка в голове, что все мужья изменяют и еще раз такого я не выдержу.

(Такие безопасные отношения. Любовник под жестким контролем жены, обещавшей облить автора кислотой и убить ее детей)

Меня волнует то, что я постоянно хочу рассказать его жене, что я есть в его жизни. Как это, я знаю про неё, а она не знает про меня) . Вот эти навязчивые мысли очень бесят, соперничество с ней-зачем?? что кому доказать? Но я не делаю этого, хотя возможностей куча. Почему? Некрасиво – раз, это точно не вяжется с моим образом. И это будет окончательной точкой в отношениях – два, мне придется знакомиться с другими мужчинами, а это страшно, я отвыкла, как поняла.

(Но без с скандала с женой жизнь автора скучна, она не чувствует себя центральной фигурой, видит свою незначительную роль)

Самое правильное, мне кажется, это не делать ничего, что принесет вред ему и найти силы заняться своей личной жизнью с другим мужчиной.

Зачем написала это всё Вам, непонятно, сама же всё вижу и понимаю. Но написать и со стороны прочитать ещё понятнее, видимо.

(Как будто найти другого мужчину для автора сейчас так же просто как в бытность правильной девочкой: напилась с подружками и проснулась в кровати с женихом)

С большим уважением.