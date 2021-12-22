 

Песков заявил о высоком уровне антител у Путина

22.12.2021, 21:00, Новости дня
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Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сообщил о высоком уровне антител у президента РФ Владимира Путина.

«У него действительно высокий уровень (антител – прим. ВЗГЛЯД). У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24» накануне пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле рассказали об обеспечении эпидбезопасности главы страны. Вокруг президента РФ Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, сообщал Песков.

В четверг, 23 декабря, в выставочном центре «Манеж» пройдет ежегодная пресс-конференция президента России. Основные приготовления уже завершены. Более половины журналистов приедут из российских регионов. Среди иностранных представителей СМИ будет те, кто аккредитован на работу в России.



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