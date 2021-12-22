 

В Саратовской области задержали мать найденных на морозе детей

22.12.2021, 21:00, Новости дня
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Мать детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержали сотрудники полиции, информирует пресс-служба областного правительства.

«Дополнительная информация по трагедии в Аткарском районе: мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства региона.

Отмечается, что медики продолжают бороться за жизнь пятилетней девочки, которая выжила. Информация о якобы ее смерти, появившаяся в некоторых СМИ, не соответствует действительности, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения попала в больницу.

По итогам проверки прокуратуры стало известно, что дети из благополучной семьи и проживали в частном доме. 



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