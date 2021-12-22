 

Песков ответил на вопрос о продолжительности пресс-конференция Путина

22.12.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-конференция президента РФ Владимир Путина предусматривает свободное общение с прессой, она будет длиться до последнего вопроса, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пресс-конференция предполагает соблюдение дистанции, сдачу тестов на коронавирус, что доставляет неудобства, но это вынужденная мера. «В остальном это классическая пресс-конференция Путина – свободные вопросы, подробные ответы, что называется до последнего», – сказал Песков в интервью каналу НТВ, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / В Кремле сообщили, когда может состояться встреча Путина и Байдена

25.08 / Специалисты выяснили, как ночная жара влияет на здоровье человека

23.06 / Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море

26.08 / Путин поручил создать комиссию Совбеза по нацинтересам в Арктике

13.07 / СМИ: Умер бывший муж Аллы Пугачевой

27.10 / Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

26.10 / США пользуются санкциями активнее, чем когда-либо, — но не факт, что они работают

10.08 / В мире: Как Украина пришла к самым высоким ценам на газ в Европе

08.09 / Египетская авиакомпания возобновит полеты в Москву

27.07 / Видео: Крыму не нужен Че Гевара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика