Песков ответил на вопрос о продолжительности пресс-конференция Путина

Пресс-конференция президента РФ Владимир Путина предусматривает свободное общение с прессой, она будет длиться до последнего вопроса, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пресс-конференция предполагает соблюдение дистанции, сдачу тестов на коронавирус, что доставляет неудобства, но это вынужденная мера. «В остальном это классическая пресс-конференция Путина – свободные вопросы, подробные ответы, что называется до последнего», – сказал Песков в интервью каналу НТВ, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.