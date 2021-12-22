 

Путин разрешил полицейским проникать в квартиры и вскрывать автомобили россиян

22.12.2021, 20:55, Новости дня
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В предыдущей версии закона полицейские могли входить в дома для задержания подозреваемых в преступлении. В новой редакции они получили право задерживать и тех, кого заподозрили в преступлении лишь со слов потерпевших и очевидцев.

Документ позволяет полицейским вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций или массовых беспорядков. Также это можно сделать для задержания подозреваемых или обвиняемых или при угрозе теракта.

Также изменены формулировки о соблюдении и уважении прав и свобод человека, в некоторых пунктах убрано слово “обязан”. К примеру, в п. 3 закон в прежней версии звучал следующим образом: “Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание”. В новой версии формулировка заменена на “пресекает”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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