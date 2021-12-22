 

Айза желает счастья – Личное мнение

22.12.2021, 20:37, Разное
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Не сумев предотвратить женитьбу Гуфа, Айза решила сыграть в просветлённую и, не побоюсь этого слова, благородную барышню.


Фото: Соцсети

Долматова, или как там её фамилия, пожелала бывшему счастья.

Пожалуй, процитирую:

Леша.. я просто хочу, чтобы его жизнь была спокойной и радостной. С той женщиной, которую он выбрал. Я больше не позволю шутить или унижать ни его, ни его выбор!
Мы всегда останемся родителями нашего сына. Но общение между нами невозможно. Но я не злюсь) я от всей души желаю ему прекрасной свадьбы! И долгой любви!)

Прекрасные слова, которые не выглядели бы жалко, если бы Айза произнесла их до того, как:

1) Объявила себя бабой Гуфа, когда тот уже давно и прочно состоял в отношениях со своей теперь уже женой.

При этом сам Гуф был совершенно не в курсе, что Айза — его баба.

2) Заявила о своём пожизненном праве собственности на Долматова:

Мне не нужно дразнить тёлку Гуфа. Лёша всегда будет моим.

3) Сознательно и систематически дразнила девушку Гуфа, коверкая её фамилию и всячески провоцируя в соцсетях.

Ничего из этого не сработало. Гуф женился.

Впрочем, Айза не унимается.

Теперь она будет навязывать себя ему в подруги. «Общение между нами невозможно», — усыпляет бдительность Гуфа и его жены Айза, но при этом много чего Лёше желает. Сбивчиво, сумбурно, невпопад.


Фото: Соцсети

Через неделю Айза поздравит Лёшу с Новым годом, потом напишет: «Как дела?» К лету предложит съездить отдохнуть «всем вместе» по принципу: «Мы всегда останемся родителями нашего сына».

Если жена Гуфа окажется дурой, то заглотит крючок и начнёт выстраивать с добренькой Айзой отношения.

Закончится это дело разводом.

Впрочем, к Айзе Гуф всё равно не вернётся.

Короче, Юля: не дружи с Айзой, и всё у вас с Гуфом будет относительно хорошо.

Лёш, совсем уж дурачком не будь: бывшая не желает тебе счастья, а продолжает косолапо раскачивать лодку твоей любви.

Айза, завязывай выставлять себя на посмешище. Вместо того, чтобы каяться, желать счастья Лёше и просить прощения у других бывших, займись детьми. Детсад какой-то, а не мать.

Лезли к бывшим? А, может, к вам бывшие лезли? Чем дело кончилось? Делитесь своими историями.

За честность буду признательна. Парад белых пальто в комментариях изрядно поднадоел.

Источник: Лена Миро



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