 

Ректору Казанского университета предъявили обвинение в убийстве

22.12.2021, 20:34, Разное
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Задержанному сегодня утром ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинения в убийстве. Об этом агентству РИА Новости рассказали в суде, где будет избираться мера пресечения.

Ильшату Гафурову вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным СМИ, речь идет о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. В нем фигурировали лидеры организованной преступной группы «29 комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.

По данным источников «Новой газеты» в Казани, Гафурова задержали оперативники из центрального аппарата ФСБ. Ректор КФУ в сопровождении силовиков был отправлен в Москву рейсовым самолетом, сразу из Домодедова его доставят в Басманный районный суд.

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«Новая газета» еще в 2012 году писала о предполагаемой фабуле дела. Ректор КФУ был хорошо знаком с лидерами ОПГ «29-й комплекс». В 2008 году вышла в свет книга «Зазеркалье», написанная отставным подполковником ФСБ Юрием Удовенко, входившим в группы, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела в отношении участников ОПГ.

В ней дословно был воспроизведен протокол допроса свидетеля Игоря Романова. «…Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, т.к. Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. …Гафуров звонил в Москву Асадуллину и просил гарантий того, что Ахметханов исполнит свои обязательства по организации убийства Саляхова», — говорилось в протоколе.

Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он занимает пост ректора КФУ с 2010 года. В ходе президентской избирательной кампании 2012 года Гафуров был доверенным лицом президента Владимира Путина.

Источник: Новая газета



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