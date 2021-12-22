 

Мнение: Демократия не пройдет!

22.12.2021, 20:30, Разное
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А вообще – очень похоже, что Газпром действительно придерживает газ и под любыми предлогами отказывается поставлять в Европу дополнительные объемы. И, честно говоря, это вызывает недоумение: а почему, собственно? Неужели и цена в 2 бакса за куб не привлекает?

Конечно, если Газпром выставит много газа на спотовую биржу, это неминуемо приведет к падению цен с нынешних запредельных уровней. Точно так же и Илон Маск, владеющий пакетом акций своей Теслы на чуть не триллион долларов – сильно обломится, если вдруг вздумает выручить этот триллион кэшем и начнет распродавать свой пакет. Конечно, по мере распродажи цена быстро начнет падать, и не Маску триллиона, как своих ушей.

Но ведь все равно «продавать на пике» – это называется, насколько я знаю, «снять маржу»! Хоть сколько-то ведь уйдет по нормальной цене – а это будут миллиарды, а то и десятки миллиардов евро и долларов! Почему же Газпром этого не делает?

Цель, как я понимаю, одна: таким образом Газпром, а точнее Путин, выкручивает немцам руки, настаивая на том, чтобы они КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ сертифицировали «Северный поток-2». В чем, по чести говоря, уже есть определенная странность – ведь, по идее, СП-2 нужен куда больше Германии, чем нам! Удивительная ситуация.

Но, стало быть, Газпром ставит немецкое население перед перспективой остаться зимой без газа или с очень дорогим газом; а если зима будет холодной И В ЕВРОПЕ (обещают, что будет) – немцы станут натурально мерзнуть! Получается, Путин и Ко пытаются использовать… механизмы демократии: население станет замерзать или разоряться, оно надавит на правительство, и правительство Германии, скрипя зубами, все ж пустит в строй СП-2… Выглядит всё как попытка чудовищным давлением заставить ребенка есть мороженое и смотреть мультики вместо того, чтобы ложиться спать. Хм…

Самое смешное, что Путин и Газпром, похоже, потерпят сокрушительное фиаско – поскольку правительству Германии совершенно наплевать и на собственное население, и на демократию, и на собственные интересы страны. Достаточно будет накачать население пропагандой – «замерзнем, но не поддадимся!» – и никакого давления не будет.

В удивительное время живем! «Новая нормальность», иначе не скажешь. Впрочем, в Евросоюзе вообще не забалуешь. От поступающих новостей волосы шевелятся на голове:

“«В 2026 году в ЕС будет принят закон о запрете выращивания животных для употребления в пищу. После 27-го года ЕС не будет субсидировать производство продуктов из натурального молока. В следствие чего, цена на молоко увеличится в 4 раза.
Тренды развития пищевой промышленности – разработка растительного белка с полным набором аминокислот. По прогнозам к 50-году большая часть человечества станет веганами» – рассказала Елена Шифрина, основатель, Генеральный директор «Биофудлаб».

Так что мы на пороге насильственного превращения всех в веганы. Какая уж там демократия…

Источник: Размышления вольного социолога



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