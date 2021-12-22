Мнение: Арестован ректор Казанского Федерального Университета

Ректору Казанского Федерального Университета и действующему депутату парламента Татарстана предъявлено обвинение в организации заказного убийства.

Гафуров был арестован сотрудниками Центрального аппарата ФСБ и уже вывезен самолетом в Москву.

Как подозревает следствие, в 90-е годы Гафуров имел связи с местной бандитской группировкой "29-й комплекс" и был заказчиком одного из совершенных бандитами заказных убийств в 90е. Больше подробностей появится на днях.

Де-факто, это фактически калька с дела Фургала, где так же всплыло старое заказное убийство в биографии "уважаемого человека". Ждать ли митингов "Свободу Гафурову!" в Татарстане?

Кроме того, сегодня "мини 37-й" продолжился.



Задержан бывший депутат Госдумы от "Единой России", вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров. Натарова обвиняют в мошенничестве и расстрате партийных денег "Единой России".

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Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Краснодара Алексеенко о получении взятки в особо крупном размере (1 600 000 рублей). Алексеенко уже задержан. В его доме и на работе проходят обыски.

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Плюс стоит упомянуть, что на днях в Краснодаре наконец отловили бывшего вице-премьера Крыма Серова обвиняемого в причастности к взяточничеству, который бегал от следствия с 2019-го года.

Страна теряет лучшие кадры.

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