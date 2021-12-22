 

Мнение: Арестован ректор Казанского Федерального Университета

22.12.2021, 20:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ректору Казанского Федерального Университета и действующему депутату парламента Татарстана предъявлено обвинение в организации заказного убийства.
Гафуров был арестован сотрудниками Центрального аппарата ФСБ и уже вывезен самолетом в Москву.
Как подозревает следствие, в 90-е годы Гафуров имел связи с местной бандитской группировкой "29-й комплекс" и был заказчиком одного из совершенных бандитами заказных убийств в 90е. Больше подробностей появится на днях.
Де-факто, это фактически калька с дела Фургала, где так же всплыло старое заказное убийство в биографии "уважаемого человека". Ждать ли митингов "Свободу Гафурову!" в Татарстане?

Кроме того, сегодня "мини 37-й" продолжился.


Задержан бывший депутат Госдумы от "Единой России", вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров. Натарова обвиняют в мошенничестве и расстрате партийных денег "Единой России".

* * *


Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Краснодара Алексеенко о получении взятки в особо крупном размере (1 600 000 рублей). Алексеенко уже задержан. В его доме и на работе проходят обыски.

* * *


Плюс стоит упомянуть, что на днях в Краснодаре наконец отловили бывшего вице-премьера Крыма Серова обвиняемого в причастности к взяточничеству, который бегал от следствия с 2019-го года.

Страна теряет лучшие кадры.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят в игру легендарных персонажей и премиальную валюту

11.12 / “Сильное влияние на функцию мышц”: Ученые нашли способ остановки старения мышц

09.05 / Каролина Куркова в третий раз стала мамой

18.12 / Обнаружена гигантская планета, на которой год длится 15 тысяч земных лет

05.04 / Мнение: «В лысого не стрелять!»

19.10 / Срок службы в армии для простолюдинов увеличат до 10 лет

30.08 / История одного развода – Личное мнение

27.06 / Мнение: Коммунисты избили Чебурашку, мусорный Лего и Русь в «Эпохе Империй»

09.07 / В Южной Корее началась сборка первого прототипа перспективного истребителя KF-X

08.11 / Мнение: Как понаехавшие десантников обидели…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика