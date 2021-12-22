 

Chrome OS назвали самой быстрорастущей в мире операционной системой

22.12.2021, 20:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последний год популярность операционной системы под названием Chrome OS выросла на 92%, сообщают ее разработчики из американской компании Google. На этих основаниях эксперты утверждают, что Chrome OS на сегодня является самой быстрорастущей в мире операционной системе.

Это достаточно качественная и простая в пользовании операционка, говорят специалисты. Разработчик постоянно обновляет и улучшает ее. Но главным фактором, обеспечивающим популярность системы эксперты называют желание людей работать в привычном и понятном интерфейсе.

Последнее нововведение заключается во внедрении функции Nearby Share, отмечают специалисты. По данным статистики, владельцы устройств используют вместе с эти приложением в полтора раза больше приложений для Android, чем год назад.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Президент Гвинеи привился российской вакциной от COVID «Спутник V»

03.10 / В мире сделали более 6,3 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

05.01 / До 2025 года интернет-ТВ будут смотреть 2 миллиарда человек

16.10 / Ереван заявил о тяжелых боях на юге Карабаха

31.07 / Памятник культуры Дача Кривдиной частично обрушился в Петербурге

29.08 / Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше намеченного срока

21.09 / Xiaomi выпускает недорогой смартфон с камерой на 108 мегапикселей

15.05 / Стали известны закупочные цены российских вакцин от коронавируса

17.10 / В США восхитились советскими снайпершами

30.06 / Белоруссия объяснила, как пришла к решению о закупке нефти в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика