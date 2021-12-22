Chrome OS назвали самой быстрорастущей в мире операционной системой

За последний год популярность операционной системы под названием Chrome OS выросла на 92%, сообщают ее разработчики из американской компании Google. На этих основаниях эксперты утверждают, что Chrome OS на сегодня является самой быстрорастущей в мире операционной системе.

Это достаточно качественная и простая в пользовании операционка, говорят специалисты. Разработчик постоянно обновляет и улучшает ее. Но главным фактором, обеспечивающим популярность системы эксперты называют желание людей работать в привычном и понятном интерфейсе.

Последнее нововведение заключается во внедрении функции Nearby Share, отмечают специалисты. По данным статистики, владельцы устройств используют вместе с эти приложением в полтора раза больше приложений для Android, чем год назад.