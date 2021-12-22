Apple стал мировым лидером в мировых продажах смартфонов с поддержкой 5G

Аналитики компании Strategy Analytics опубликовали отчет о продажах мобильных устройств на глобальном рынке, из которого видно, что безусловным лидером в сегменте смартфонов, поддерживающих связь пятого поколения, является американский производитель Apple. Данные взяты за третий квартал текущего года.

Успех в сегменте 5G компании обеспечил выпуск в начале осени новой тринадцатой линейки смартфонов. Также позитивную роль сыграло снижение цен на сотню долларов на популярные модели устройств, отмечают аналитики.

Южнокорейский Samsung занял в данном рейтинге второе место, оставаясь традиционно самым главным конкурентом «Яблочной» компании на мировом рынке. Кстати, Samsung сам претендовал на первое место еще в августе текущего года.