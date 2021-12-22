Мнение: О щедрости и дисбалансе

Некоторые мои комментаторы удивительны тем, что давно комментируют блог, но внезапно вдруг пишут такое, будто восприятие границ у них – детское, как много лет назад.

Вот читаю в ленте комментарий, что стараться заботиться о супруге надо, только если СЗ большая и взаимная, а так нет.

И аргумент: “Ну вот представь: один плюс, другой в минусе. В минусе будет хотеть сделать чай для партнера, чтобы его порадовать, а плюс в обратную сторону вряд ли.

Или если один лошадь в короне. Будет все делать, и чайники ставить и т.д. А второго все устраивает, зачем ему напрягаться, лошадь все поставит сама”.

Кто ошибки разберет?

Обратите внимание на картину нарисованную: минус в дисбалансе шедрый, заботливый, хороший, хочет порадовать, но из-за плюса второго превращается в лошадь в короне. Будь второй любящим, этот щедрый минус был бы взаимно счастлив, но из-за плюсующего жадины все его усилия – против него. Поэтому не надо минусу быть щедрым, не надо чайники ставить, надо только себе наливать и зорко смотреть, ставит ли чайник супруг и подсчитывать в экселе, сколько раз кто поставил.

Что здесь не так? Сами опишете?