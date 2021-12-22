 

Украина договорилась импортировать газ через Венгрию

22.12.2021, 20:18, Новости дня
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Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, информирует пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.

Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.



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