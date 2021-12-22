Умер основатель оператора «Билайн» Дмитрий Зимин

Умер основатель оператора «Билайн» и фонда «Династия», Дмитрий Зимин, ему было 88 лет, сообщил сын предпринимателя Борис Зимин.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением – последние месяцы он тяжело болел», – написал он в Facebook.

Зимин входил в рейтинг богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes, информирует издание. Последний раз он стал участником списка в 2005 году: тогда он занял 52-е место, его состояние оценивалось в 520 млн долларов.

«Династия» – первый в постсоветской РФ некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций. Зимин основал его, чтобы поддержать российскую науку. 25 мая 2015 года Министерство юстиции России включило фонд некоммерческих программ Зимина «Династия» в реестр НКО – иностранных агентов. После этого основатель фонда Зимин заявил, что намерен прекратить финансирование организации.