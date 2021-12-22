 

Песков рассказал о числе журналистов из регионов на пресс-конференции Путина

22.12.2021, 20:18, Новости дня
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Более половины работников СМИ на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут из регионов, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами регионов. И поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов», – сказал Песков в интервью телеканалу НТВ, передает РИА «Новости».

Что касается работы зарубежных журналистов, то на мероприятие попадут практически все, кто аккредитован для работы в России, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.



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