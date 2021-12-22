Магнус Карлсен признался, что обыграл Яна Непомнящего с помощью культа вуду

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в интервью норвежской газете Aftenposten рассказал, благодаря чему ему удалось разгромить российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

“Как вы знаете, Норвегия – это многонациональная страна, у нас живут люди, представляющие разные народы и культуры, – пояснил Карлсен. – Год назад один из моих тренеров порекомендовал мне обратиться эксперту, который недавно переехал в Осло из Западной Африки. По итогам нескольких консультаций мы выработали стратегию, которая и позволила мне победить Яна”.

Чемпион отметил, что речь идёт про обряды настоящего культа вуду, а не его современных интерпретаций.

“Куклу с лицом Непомнящего иголками никто не прокалывал”, – уточнил он.

Как отмечают эксперты, подобные действия Карлсена вряд ли приведут к пересмотру итогов чемпионата – согласно действующим правилам, он имел право привлекать советников и тренеров, в том числе для “создания необходимого для победы эмоционального климата”.

В ФИДЕ рассматривают возможность запретить участникам шахматных турниров прибегать к помощи шаманов, окулистов и потусторонних сил, но окончательно решения по этому вопросу не выработали.

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