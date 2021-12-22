 

“Маричка – как девочка”. 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала зажигательный танец в черном мини-платье

22.12.2021, 20:10, Новости дня
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Видео было сделано в кинотеатре, куда телеведущая пришла на допремьерный показ мультфильма “Співай-2”.

Вместо подписи к публикации Падалко оставила хештег “если не умеешь петь, то хотя бы танцуй”.

“Маричка – как девочка, так классно”, – написала timchenko.yuliya.

“Молодцы девчонки”, – прокомментировала stanislavovnanatasha.

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Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Контекст:

Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности “английский и немецкий языки”. С июня 2002 года работает ведущей на “1+1”.

Падалко замужем за народным депутатом Украины VIII созыва Егором Соболевым. У пары трое детей – Михаил (2007), Мария (2008) и Екатерина (2010).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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