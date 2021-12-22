 

Лысый Кошевой рассказал, какой у него на самом деле цвет волос

22.12.2021, 20:10, Новости дня
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При этом визитной карточкой актера является выбритая налысо голова. Как артист выглядел с волосами, можно посмотреть здесь.

ВИДЕОВидео: Поговори со мной / YouTube
Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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