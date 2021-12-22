 

Президент Туркменистана вновь заявил, что в его стране не было случаев COVID-19

22.12.2021, 20:10, Новости дня
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Бердымухамедов заявил, что в целях “предотвращения проникновения и распространения” инфекции в стране “были приняты важные решения, своевременно проведены комплексные меры по профилактике этого опасного заболевания”. В частности, как он заявил, были закуплены необходимые вакцины, в настоящее время проводится иммунизация населения.

“Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом”, – сказал он.

О том, что в стране нет коронавируса, Бердымухамедов заявлял также 31 мая.

Контекст:

Бердымухамедов в декабре 2020 года предлагал изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Туркменистане официально нет ни одного случая коронавирусной инфекции. При этом организация “Репортеры без границ” заявила, что власти Туркменистана запретили использование в стране слова “коронавирус”.

“Радио Азатлык” в феврале этого года сообщало, что на самом деле в Туркменистане были случаи заражения и смерти от коронавируса. По данным журналистов, умерших в инфекционных больницах от COVID-19 обматывают пропитанным хлором материалом и хоронят без церемонии прощания.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 декабря подтвердили 276,4 млн случаев коронавируса, умерло 5,4 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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