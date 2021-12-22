Мнение: 2 года за участие в незаконных организациях

В Белоруссии теперь за участие в деятельности запрещенных или незарегистрированных политических или общественных организаций можно получить до двух лет тюрьмы.

«Статья 1931. Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности

Организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 4231 настоящего Кодекса, – наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

Примечания:

1. Под участием в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда в настоящей статье понимаются действия, направленные на достижение целей указанных партии, объединения, организации или фонда, в том числе определенных в их уставных и иных документах.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа о приостановлении их деятельности, которые направлены на устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности, а также на организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, связанные с их государственной регистрацией в установленном порядке.

3. Лицо, добровольно прекратившее действия, предусмотренные настоящей статьей, и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Данное положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет после добровольного прекращения действий, предусмотренных настоящей статьей.».

Статья 2. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. следующие изменения:

1. Статью 24.23 дополнить частью 7 и примечанием следующего содержания:

«7. Сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо – до ста процентов от суммы (стоимости) предмета административного правонарушения с его конфискацией или без конфискации.

https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2021061001 – цинк

Данные меры очевидно направлены на завершение низовой зачистки структур причастных к попытке государственного переворота 2020-го. Об этом векторе развития событий писал еще в октябре 2020-го. Разобравшись с организаторами, занимаются и рядовым составом.

Также Лукашенко сегодня заявил, что в Белоруссии задержали 7 участников террористической группы, которых давно вели сотрудники КГБ. Один остался непойманным и сбежал в Россию. Лукашенко выразил уверенность, что его выдадут Белоруссии.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью – вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его"

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"Мы знаем, каких они хотят перемен, как они будут бойкотировать наш референдум. У них важнейшая цель – влезть в государственный аппарат. Поэтому имейте это в виду. Будьте аккуратны при подборе кадров. Будьте очень аккуратны и осторожны. Потому что мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой, Следственным комитетом до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Недавно вот в "А1" задержали пресс-секретаря. Центральной фигурой у них был. Брал данные и все это перебрасывал".

"Вот эти преступления – якобы, они втихую: где-то что-то написал, где-то БЧБ-шный флаг наклеил, еще что-то, значок… Террористические эти устремления. Вот приводили пример, что задержали мерзавцев, которые прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели (надо показывать людям), как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись, – отметил Александр Лукашенко. – Поэтому они мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину… Стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в тюрьме? Поэтому вот начинают так пакостить. Для чего? Опять деньги

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-soobschil-o-zaderzhanii-semi-chelovek-za-popytku-sovershit-terakty-476212-2021/ – цинк

Ждем обещанных видео и соплей про то, что "Я больше так не буду. Не знаю, зачем я это сделал".

Зачистка же будет идти еще длительное время. Эрдоган у себя года три чистил гос.аппарат после подавления попытки переворота.

Те из "вождиков оппозиции", которые как Колесникова, Бабарико или Тихановский (кстати, обратите внимание, после вынесения приговора тема с его посадкой практически исчезла из змагарской повестки) находятся в досягаемости властей Белоруссии, но еще не получили большие сроки, обязательно их получат и сроки там будут как правило от 10 лет и выше. Беглой шайке (Тихановская, Латушко, Вячорко и прочие) с большой вероятностью в течение 1-2 лет будут вынесены заочные приговоры в среднем по 10-15 лет тюрьмы с конфискацией.

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