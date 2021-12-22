Мнение: Приложение для сигналов в ГИБДД, Тесла против критиков и рост зарплат в айти

1. Москвичи выступили в качестве подопытных кроликов. На них обкатали приложение для сигналов в ГИБДД о нарушителях. Теперь такое приложение запустят уже во всероссийском масштабе — можно будет прямо через смартфон отправлять фотографии криво припаркованных автомобилей, например. Штрафовать будут чаще, так как требование выписывать протокол из закона уберут, инспекторам станет проще оформлять штраф:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-12-17_v_rossii_zapustyat_gosudarstvennoe

Приложение будет рассчитано в первую очередь на пешеходов. Меня это огорчает, так как плохо припаркованные автомобили фрустрируют меня значительно меньше, чем обочечники. Можно ли будет через приложение доносить на обочечников, пока что непонятно. Похоже, что нет.

2. К вопросу о том, каким образом компания великого гениального менеджера Илона Маска поддерживает свою репутацию:

https://lenta.ru/news/2021/12/16/sposob/

Tesla массово подает в суд на клиентов из Китая, которые критикуют компанию, чтобы заставить их замолчать, о таком способе пишет Bloomberg.

За последние шесть месяцев компания Илона Маска подала иски о клевете как минимум против двух граждан Китая, которые выразили обеспокоенность из-за безопасности и качества автомобилей. Tesla утверждает, что эти люди нанесли ущерб ее репутации и требует огромной компенсации.

Между тем штатные юристы компании начали угрожать исками пользователям социальных сетей, которые публикуют критику, требуя от них удалить сообщения и публично извиниться. С начала года Tesla была предметом частых жалоб в китайских социальных сетях. Некоторые клиенты утверждали, что неисправные тормоза стали причиной несчастных случаев. Компания отрицает все обвинения.

Один из клиентов, с которым Tesla судится, — Хан Чао, владелец Model S. Он утверждает, что компания провернула мошенничество, продав ему подержанный автомобиль, который был капитально отремонтирован. Tesla использует судебные разбирательства, чтобы подорвать уверенность отдельных потребителей в защите своих прав, считают эксперты.

Если Тесла так свирепо ведёт себя в Китае, каково же тогда американским потребителям?

3. В России лучше всего сейчас дела идут у айтишников, а вслед за ними — у риелторов и строителей:

https://lenta.ru/news/2021/12/20/rost/

Больше всего зарплаты в России выросли в области информационных технологий (плюс 14 процентов по сравнению с 2020 годом, до 120 157 рублей). Эта отрасль названа в исследовании HeadHunter, передает РБК.

На втором месте по этому показателю — специалисты в недвижимости и строительстве (плюс 10 процентов, 115 216 рублей). Также рост доходов россиян превысил инфляцию в финансовом секторе, автомобильном бизнесе и непродовольственной торговле. Там зарплаты увеличились на 8 процентов за год.

Хорошо видно, какие профессии востребованы в эпоху цифровизации и удалёнки, куда именно стоит идти работать вот прямо сейчас.