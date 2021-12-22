 

Мнение: На манеже

22.12.2021, 19:36, Разное
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Феномен штамма «Омикрон», по всей видимости, заключается не в его биолого-медицинском аспекте, а в политико-социальном. И даже, скорее, в области коллективной психологии.

Нюанс в том, что на уровне главного медико-террористического центра планеты ВОЗ прямо и вполне однозначно заявлено, что данный штамм вызывает лишь легкое течение заболевания. Смертность от него исчисляется буквально единичными случаями, да и то не ясно — от него ли. Либо зараженность этим штаммом стала просто сопутствующим для основного заболевания, которое и привело к смерти этих штучных в масштабах планеты пациентов.

Однако накал вакцинационного психоза не только не спадает (хотя казалось бы — ура, вот он, свет в конце тоннеля), а напротив, усиливается.

Теперь уколы обосновываются превентивностью мер: а давайте на всякий случай уколемся. Вдруг чего. Да, это скорее всего не поможет (да и как поможет, если человек и без уколов переносит это заболевание буквально на ногах), но все-таки надо сделать. Ну так, на всякий случай.

Но и превентивность — не предел. Теперь уже точно возникает уверенность, что вакцинация и «пандемия» – это два совершенно разных явления и процесса. Даже если завтра ВОЗ объявит о победе над коронавирусом, процесс вакцинирования (и всего, что с ним связано) будет продолжаться. Теперь под лозунгом «Не позволим снова. Вы что, хотите, как в 20-21 годах?»

Сама по себе «пандемия» свою задачу выполнила. Она создала необходимый уровень психоза, она обосновала террор как перманентное состояние, теперь в ней нет никакой необходимости.

Поэтому нужно понимать: любые словесные эквилибризмы по поводу завершения пандемии не имеют ничего общего с прекращением террора. Он-то как раз продолжится и будет только усиливаться. В этой части никто назад сдавать не будет.

Поэтому «паспорта здоровья» и прочие аусвайсы остаются, равно как и весь накопленный нормативный потенциал. Здоровый человек все равно будет рассматриваться как смертельная угроза, и будет сделано всё, чтобы превратить его в калеку. А пандемия — да кому она интересна. Прошли и забыли. Теперь все усилия будут направлены, чтобы она не повторилась. А потому — в очередь, сукины дети. На тридцать пятый бустер.

И, естественно, немедленно появятся те, кто будет кивать головой и говорить — правильное решение! Именно так и нужно поступать, чтобы не повторилось страшное! То, что страшное уже произошло, и огромное количество людей внутренне согласились отдать всё, что делало их человеком, в обмен на мифическую «безопасность», пройдет мимо их сознания.

Дрессировка завершена, переходим к ежедневному выходу на манеж.

Источник: Эль Мюрид



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