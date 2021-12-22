 

Samsung откажется от операционной системы Android

22.12.2021, 19:34, Новости дня
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Как стало известно из источников из южнокорейской компании Samsung, в дальнейшем производитель откажется от использования привычной операционной системы Android для смартфонов и планшетов.

Место нее будет разработана новая ОС под названием Google Fuchsia, пояснят источники. По мнению специалистов, новая операционка станет более универсальной и подойдет доля большего спектра электронных устройств, что улучшит их совместимость.

Ранее в сети появлялось сообщение, что компания Google начала разрабатывать операционную систему Fuchsia еще в 2016 году. Особенностью данного продукта считается открытый исходный код. Однако разработчик пока не пояснял, какие преимущества с данной ОС получит обыкновенный пользователь.



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