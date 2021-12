Мнение: Письмо: “Позвонила паре соседей”

С тех пор, как я стала предлагать моим комментаторам иногда описать траблшутинг для авторов писем, многие Штурманы стали присылать мне письма с пометками, что им нужен траблшутинг.

Вот что, Штурманы.

Если у вас в ситуации все совсем плохо, а корона закрывает реальность, никакого траблшутинга быть не может. Для траблшутинга нужен конфликт и возможность ходов, а не глюки вашей короны.

Держите свои приказы для своих воображаемых подчиненных.

Разбирайте самостоятельно, друзья.

kjara_van_lineg

Здравствуйте, Эволюция.

Пишу письмо в надежде на разбор и траблшутинг, т.к ситуация развивается в настоящем времени, и, кажется, я все уже испортила.

Обо мне: недавно исполнилось 34 года и часики, если честно, взрывают мне мозг.

Работаю в большой ИТ компании на средней должности, живу в своей очень хорошей квартире (помогли родители), занимаюсь спортом, летом вожу водные походы по выходным (неплохой доп доход и большое удовольствие). Выгляжу не по-инстаграммному, но хорошо.

С С. познакомились в начале лета, когда в городе проходило большое мероприятие, а ко мне приехала подруга отмечать день рождения.

Встреча произошла в клубе, где мы, совершенно не настроенные на знакомства, от души веселились, не глядя по сторонам.

В шкатулочку заботливо уложено, что несмотря на то, что моя подруга, пожалуй, более эффектная девушка, С. сразу интересовался только мной, это очень приятно.

Гуляли втроем по утреннему городу (он был с друзьями, но они после завтрака пошли спать).

На следующий день у нас с подругами была прогулка на катере по плану, и когда С. написал, я предложила ему присоединиться. Когда наши 2,5 часа закончились, он арендовал еще один катер и мы снова втроем, теперь уже с его другом, катались до вечера по каналам, болтали и классно провели время.

Он сразу при знакомстве сказал, что я ему понравилась, но в целом, ничего романтического не происходило.

Мы, конечно, обменялись номерами, но особо не общались. Где-то через 3 недели мне привезли небольшой букетик с запиской, явно указывающей на С., что было весьма неожиданно, хоть и приятно.

Я его поблагодарила, он сказал, что понятия не имеет, о чем речь и через 2-3 недели прислал еще букетик, с похожей запиской. Мы стали обмениваться репликамифото пейзажей раз в несколько дней, раз в 3-4 недели присылал мне цветы (чисто символические).

К осени общаться стали чаще, в итоге в какой-то из выходных, он прислал фото из моего города, я была за городом в одном из последних походов, предложила встретиться в воскресенье, но он не смог, т.к уже улетал, но тема встречи осталась, общаться стали чаще, и через несколько недель он пригласил меня в Москву, и завертелось)

С. 35 лет, он сделал сногсшибательную карьеру в международной компании, много лет жил за границей, но около года назад вернулся в Россию. ОЗ у него, конечно, в сто раз выше моей.

Он довольно долго был в браке, развелся пару лет назад, когда узнал, что жена уже несколько лет имеет вторую семью. Говорил об этом спокойно, хотя ситуация, конечно, тяжелая.

За два месяца мы трижды встречались на выходные (первый раз я приезжала, потом он два раза был в моем городе), чаще физически было невозможно, тк он регулярно в командировках.

Все встречи проходили прекрасно, мы ходили в оперу (оба любим), вели оочень интересные беседы на довольно внезапные темы, из серии – в пять утра обсуждать реликтовое излучение и устройство клеточной днк. Потом оба признали, что такие собеседники редкость и это очень ценно.

В целом вроде все было неплохо и потихоньку развивалось, несмотря на разные города.

(У меня есть возможность перевестись в москву, тк наш центральный офис там, С. об этом знает, но особо это не обсуждали, конечно).

Моя проблема в том, что мы общаемся в основном в переписке, а это во-первых, совсем не мой конек, а во-вторых, из-за его занятости, коммуникация получается с большой задержкой – тяжело вести живой диалог с частотой реплик раз в 3-4 часа.

В то же время, он не пропадает, пишет практически каждый день за очень редким исключением. В последнее время присылал на ночь свои любимые песни. Все хорошие, но некоторые просто потрясающие, в основном обсуждали это.

Я очень боялась, что будет большой перевес вложений с его стороны, поэтому старалась вкладываться тоже по мере возможностей и сейчас думаю, что переборщила.

Кризис случился, когда мы в очередной раз не виделись почти месяц (он уезжал), он позвал меня на выходные в Москву, у меня на эти дни уже были запланированы дела, но я сказала, что на следующих могу приехать, тк в рабочий день корпоратив, а я могу на несколько дней раньше взять билеты.

Он обрадовался, подтвердил, что будет свободен, при этом не интересовался, где планирую остановиться (когда я приезжала в первый раз, он забронировал для меня отель, когда он приезжал – один раз он ночевал в отеле, в следующий раз ночевали у меня и в отеле за городом, который я сама бронировала и оплачивала).

Когда я приехала, он меня не встретил и не поинтересовался даже, нужна ли мне помощь, куда я поеду и т.д.. Он этого и не обещал, но как-то это казалось само собой разумеющимся, тем более, в прошлую встречу я его встречала на вокзале.

Я, конечно, на всякий случай забронировала себе отель на выходные, хотя не думала, что он пригодится и в целом могла бы остановиться у подруги.

В итоге, я едва не опоздала на поезд из-за пробок, пришлось ехать на вокзал на метро с кучей багажа, очень расстроилась, что меня не встречают, долго ехала до отеля и когда заселилась было уже почти 22 и совсем не свиданочное настроение (он забронировал столик в хорошем ресторане, до которого мне по московским пробкам было минут 40, и предложил мне туда в 22:30 приехать).

Думаю, сыграло роль то, что у меня был очень тяжелый со всех сторон месяц, я очень ждала этой встречи и подсознательно надеялась, что мы сейчас увидимся, и резко все станет хорошо.

Состоялся примерно такой диалог:

Я: С., прости, эта дорога совсем меня добила, я только заселилась в отель и поняла, что не готова куда-то еще сейчас ехать. Можем завтра увидеться

С: Welcome to the club

С: Устала?

Я: Если это клуб хреновой логистики, я вступаю

С: клуб, когда некогда уставать

(через 2 часа) С: Доставка еды или одеяла требуется?

я не ответила

(еще через час) С: Тем временем -селфи из какого-то заведения

Я: Хорошего вечера

С: ну вечер у меня с сигарой сегодня (было уже около часа ночи, я к этому моменту порыдала, что никто меня не любит и легла спать).

Зная, что он утром рано не проснется, а мне в отеле будет грустно, я еще с вечера купила себе билет в музей неподалеку от его дома, в который все равно давно хотела, чтобы скоротать утро, а потом вместе позавтракать.

в 11:30 С: Доброе утро

С: уже наступило?

Я в 12: Да, уже пью кофе в (название музея)

в 13:30 С: Что-то из жизни сверхлюдей

в 14 С: Если у тебя нет планов и секретариат одобрит, может, пообедаем?

Я: нет планов, одни экспромты. я уже тут заканчиваю, но мне надо заехать в отель проверить собаку, что-то она грустная была с утра, и абсолютно свободна

(т.к вместе с выходными и корпоративом я ехала почти на неделю, пришлось взять с собой маленькую собаку. Возможно, из-за нее С. не предложил остановится у него, хотя он видел ее не раз и когда мы вместе ездили за город, она была с нами и проблем никаких не доставила)

Тут мы созвонились, оказалось, что он только идет в душ, а я с музеем уже закончила, поэтому поехала обратно в отель уже в принципе снова на грани, чтобы начать рыдать.

Дальше с 16 до 18 велась довольно вялая переписка по поводу встречи.

Я все удалила, но он предлагал нормальные варианты, но в контексте “приедь туда-то к 17:30” мне ехать было далеко и бесила сама постановка вопроса, хотелось чтобы он сам за мной заехал – воображаемый должок все копился.

В итоге я все равно из-за пробки ехала почти час, хотя остановилась в центре и по расстоянию было недалеко. При встрече не помог мне с пальто, хотя раньше отличался идеальным джентльменским подходом.

Он слегка поиронизировал над моим “стрессом”, подразумевая, что у людей, которые не работают над проектами уровня их компании, поводов для стресса особо нет. Я ему сказала, что причина моего расстройства – несовершенство мироустройства, претензий не предъявляла и старалась обойтись без кислых щей, но выглядела, думаю, совсем не очень.

Мы пару часов провели в ресторане, болтали с переменным успехом, то взахлеб по-старому, то с некоторым холодком. Потом перешли в бар неподалеку и в какой-то момент повисла пауза на несколько минут, я опять начала думать о том, какая я несчастная, примчалась из другого города, а мне не рады, и киснуть.

С. позвонили, он на минуту вышел, а когда вернулся опять как-то прокомментировал мой “стресс”. Не то, чтобы обидно, но я сама себя уже накрутила, поэтому не сдержалась и сказала, что, пожалуй, поеду домой. Он ответил, что не знает, на что я решила обидеться, но ок, провожать меня, конечно, не пошел.

Я немного прошлась, проветрилась, потом еще порыдала в отеле и поняла, что ситуация совершенно бредовая.

Написала ему: Чувствую себя максимально глупо, я так хотела тебя увидеть, а получилось – как получилось((

Он прочитал, но, конечно, не ответил.

Еще в первый приезд я обратила внимание, что у него дома нет кофеварки, хотя он любит кофе и часто его пьет. А т.к он работает сейчас в основном дома, пьет растворимый.

Поэтому я заранее заказала ему в подарок классную гейзерную кофеварку и несколько пачек кофе. В общем, осталась я со своей обидой и этой кофеваркой, как дура.

На удивление, на следующий день мне немного полегчало. Возможно, потому, что все что могло, уже случилось, а раз хуже некуда, то и переживать не о чем.

Я решила хотя бы попытаться быть мудрее, поэтому около 12 написала: “Я привезла тебе кое-что, хотела бы передать. И извиниться тоже. Планирую погулять в централ парке (недалеко от его дома) часа в 2 -3, буду рада, если сможешь присоединиться.”

Он сообщение не открыл, хотя был в сети, но я решила довести дело до конца, взяла коробку с подарком и отправилась в парк.

Ответа я так и не дождалась, гулять было холодно, везти коробку обратно я точно была не готова, поэтому решила, что отнести ее к нему домой – нормальная идея.

Номер квартиры я не помнила, позвонила паре соседей и ему тоже, скорее всего.

Никто мне не открыл, конечно же, я позвонила ему на мобильный и тут же получила ответ, что он едет к другу за город и сегодня встретиться не получится. Вполне возможно, что он был дома, не знаю.

Я оставила пакет в кофейне в соседнем доме, отправила ему локацию с комментарием “Оставила в кофейне у твоего дома. Прости, что испортила выходные и спасибо за классный плейлист”.

На следующий день, уже после обеда он прислал фотку с подписью “Огонь. Пойду разбираться, как это работает”.

Я отвечать не стала и больше мы не общались.

Сейчас прошло почти 2 недели и руки чешутся, честно говоря. Особенно, когда встречаю какие-то интересные факты на темы, которые обсуждали, очень хочется поделиться.

Еще интересно, что после этого “нервного срыва”, иначе назвать не могу эту ситуацию, со всех сторон дела пошли на лад, хотя, безусловно, отношения – приоритет номер один сейчас.

Если я правильно понимаю, проблема в том, что пока мы общались летом, у меня совсем не было свободного времени из-за походов, и при этом было много новых людей, которые со мной хотели общаться, а я была в бурном потоке собственных дел и особо ни на ком не циклилась, а к осени и походы закончились, и новых людей стало значительно меньше, и удаленка внезапно кончилась, что привело к значительному бытовому дискомфорту, плюс всякие прочие разного масштаба проблемки, и получилось что все мои чаяния сошлись на С., который, явно к этому был не готов. Т.е пока я сама была в потоке и ничего от него не хотела, он был на 146% джентльмен и хотел вкладываться, а когда почувствовал давление моих ожиданий, расхотел.

Вопрос в том, есть ли у меня какие-то варианты кроме как ждать? Не хочется быть навязчивой, но я не понимаю, какого масштаба за мной косяк и могу ли я его как-то компенсировать?

Спасибо за ваш блог, я понимаю, что до адекватности мне еще очень далеко, но, кажется, какие-то крупицы все равно откладываются.