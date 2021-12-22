 

Лукашенко: Польша на мигрантах тренировала своих солдат убивать

22.12.2021, 19:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Польские власти на беженцах могли готовить собственных военных к убийству мирных граждан в другой стране, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Вы заметили, он (беглый польский солдат Эмиль Чечко – прим. ВЗГЛЯД) говорил о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих, поляков, которые помогали этим беженцам», – сказал Лукашенко.

Видео с выступлением белорусского лидера опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, этой операцией занимались специальные люди, не пограничники, одетые, как пограничники и представлявшиеся пограничниками.

«Людей готовят специально убивать. Вы думаете, только для того, чтобы в Польше убивать? Нет. Не хотелось бы очень, но это я ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор. Скорей всего, они готовили убивать чужих людей. В другом государстве. В каком? Поживем-увидим. Пусть попробуют», – заключил президент Белоруссии.

Военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.

В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.

Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Минск заявил о доказательствах причастности США к подготовке переворота в Белоруссии

30.04 / Франция откроет границы для иностранных туристов 9 июня

16.01 / Медведев оценил перспективы развития отношений РФ и США

04.08 / Суд в Киеве поддержал незаконность назначения главы Нафтогаза

12.11 / SZ – триумфальное возвращение в Грузию обернулось для Саакашвили тюрьмой и голодовкой

26.11 / “Метинвест” поставляет кислород в больницы 17 областей

20.08 / Полпред президента в ПФО поддержал идею об усилении финансирования аварийного фонда

27.08 / ЕС обдумывает санкции против Беларуси, а белорусская оппозиция просит Меркель о помощи

16.12 / В Украине появится новый род войск – береговые ракетные войска

24.02 / В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика