Лукашенко: Польша на мигрантах тренировала своих солдат убивать

Польские власти на беженцах могли готовить собственных военных к убийству мирных граждан в другой стране, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Вы заметили, он (беглый польский солдат Эмиль Чечко – прим. ВЗГЛЯД) говорил о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих, поляков, которые помогали этим беженцам», – сказал Лукашенко.

Видео с выступлением белорусского лидера опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, этой операцией занимались специальные люди, не пограничники, одетые, как пограничники и представлявшиеся пограничниками.

«Людей готовят специально убивать. Вы думаете, только для того, чтобы в Польше убивать? Нет. Не хотелось бы очень, но это я ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор. Скорей всего, они готовили убивать чужих людей. В другом государстве. В каком? Поживем-увидим. Пусть попробуют», – заключил президент Белоруссии.

Военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.

В Белоруссии пообещали допросить польского солдата для проверки убийств мигрантов.

Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.