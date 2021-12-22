Украина официально закупила антидот от ботулотоксина еще в 2019 году

Министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В 2019 году Украина закупила партию из 204 флаконов сыворотки против ботулизма канадского производства. Сыворотки были закуплены программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на Украине. На сайте Минздрава республики сообщалось, что антитоксин от ботулизма канадского производства является высококачественным продуктом, который разрешен странами со строгими нормативными стандартами в отношении лекарственных средств – Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) и Министерством здравоохранения Канады (Канада).

Срок годности лекарств на момент доставки составлял не менее двух лет.

Предполагалось, что закупленные сыворотки будут направлены в регионы для лечения инфекций, вызванных семью генотипами ботулинического токсина (типы A, B, C, D, E, F, G).

В среду замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него. Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат».

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.