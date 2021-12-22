 

Лидер группы «Моральный кодекс» Мазаев посоветовал закрыть антиваксерам рот

22.12.2021, 19:28, Новости дня
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«Антиваксеры – это просто недоразвитые, глупые люди», – сообщил музыкант и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и предложил «закрыть рты» противникам вакцинации от коронавируса.

«Я советский мальчик, выросший в Советском Союзе, и у нас не возникало сомнений [в вакцинации]», – отметил Сергей Мазаев. По его словам, он личным примером показывает, необходимость вакцинации. «Я привился, получил QR-код. Такой порядок, такие правила мы с вами установили», – подчеркнул музыкант.

Что касается антиваксеров, в том числе публично выступающих против вакцинации, то «не нужно давать им трибуну для выступления, нужно закрывать просто им рот, и все», отметил он.

«Мало ли двоечников, троечников у нас в стране добились какой-то публичности. Надо приветствовать и поддерживать отличников, потому что их всегда было меньшинство и они, собственно, нашу цивилизацию построили: ученые и отличники. А вот эти все боговеры и прочие недоразвитые упыри, они только тормозят нашу цивилизацию», – сказал Мазаев.

Напомним, в ряду активных противников вакцинации от COVID-19 выступают некоторые деятели российского шоу-бизнеса. Среди них актриса Мария Шушкина, пропагандирующая свои взгляды в соцсетях и устраивающая круглые столы с участием противников вакцинации от коронавируса. А также композитор Юрий Лоза и певица Катя Лель,  которая высказывала мнение, что коронавирус придумали инопланетяне.

В этой связи вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал россиян не верить заявлениям антиваксеров об эпидемии коронавируса, в том числе Марии Шукшиной и другим артистам.

«Людям, которые не имеют отношения к медицине, не верьте совсем, если они говорят не то же самое, что говорят профессионалы. А медикам, врачам верьте частично, с выбором. Сравнивайте, что они говорят, с тем, что говорят люди по профилю вакцинации, инфекционным болезням, эпидемиологии», – сообщил вирусолог.

Альтштейн отметил, что даже если артисты повторяют заявления профессионалов, они могут по-своему приукрашивать ситуацию и также выдумывать свои версии.



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