Спикер “Слуги народа”: Галушко заявил, что видео с инцидентом с патрульными появилось в СМИ из-за его голосования за отставку Авакова

Она заявила, что фракция осуждает поведение нардепа и просит прощения у патрульных. Его действия станут предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него, отметила спикер.

Инцидент с Галушко произошел в декабре 2020 года.

“Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД [Арсена Авакова], который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам нардепа, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшегося 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент”, – написала спикер фракции.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, Галушко голосовал за отставку Авакова 15 июля 2021 года.

Контекст:

Галушко – член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, выпускник Национальной академии внутренних дел.

22 декабря “Украинская правда” опубликовала видео инцидента с Галушко, который произошел в декабре 2020 года. Тогда патрульные остановили авто, в котором находился водитель нардепа, за нарушение правил дорожного движения. На место приехал политик и, нецензурно выражаясь, заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, по его утверждению, не имели права его останавливать. Галушко также назвал полицейских “дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами”.

Аваков заявил, что эпизод с оскорблением патрульных полицейских, опубликованный “Украинской правдой”, – не единственный при участии нардепа Галушко.

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