 

В сеть попали фото Кристен Стюарт и ее невесты, сделанные папарацци в аэропорту Ванкувера

22.12.2021, 19:22, Новости дня
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В публикации отмечается, что 31-летняя Стюарт покидала здание аэропорта в черной куртке с черным рюкзаком Nike и коричневой сумкой, а также в солнцезащитных очках и в белой маске, закрывающей рот и нос. Волосы актрисы были собраны в пучок. 34-летняя Мейер была запечатлена в коричневом оверсайз-пальто, черных брюках и красных кедах.

22 декабря фото Стюарт и ее невесты были опубликованы в Instagram.

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Публикация от Kristen Jaymes Stewart * (@bizkmaj)

Контекст:

Кристен Стюарт стала широко известна после роли Беллы Свон в фильмах вампирской саги “Сумерки”. В 2010 году Стюарт была удостоена специальной награды BAFTA в номинации “Восходящая звезда”. Также она обладательница французской кинопремии “Сезар” (2015).

Стюарт называет себя бисексуалкой – в 2016 году она совершила каминг-аут. В отношениях с Мейер актриса состоит с 2019 года. До этого она встречалась с новозеландской моделью Стеллой Максвелл.

С 2008-го по 2012 год Стюарт состояла в отношениях с британским актером Робертом Паттинсоном.

2 ноября Стюарт заявила, что Мейер сделала ей предложение руки и сердца, на которое знаменитость ответила согласием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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