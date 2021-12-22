 

“Красава! Выводите этих лосей тупорылых!” Полицейские высадили из автобуса “Одесса – Киев” двух невакцинированных пассажиров. Видео

22.12.2021, 19:22, Новости дня
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Из-за позиции антивакцинаторов автобус задержался на полтора часа, сообщает издание.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал “Х..евая Одесса”.

На видео видно, что мужчины сопротивлялись перед тем, как их вывели полицейские.

“Вчера ночью ехали из Одессы в Киев на автобусе “Гюнсель”. Нас остановили “менты”. Проверяли COVID-сертификаты. У двух антиваксеров их не было. Они решили устроить принципиальный бунт и отказывались наотрез покинуть салон. Нас задержали на полтора часа. В итоге их выгнали из маршрутки”, – написал автор видео.

“Красава! Выводите этих лосей тупорылых! Задолбали уже всех”, – прокомментировала действия полиции одна из пассажирок.

Контекст:

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 22 декабря первую дозу получили почти 14,5 млн украинцев, две дозы –13,1 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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