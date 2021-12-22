Израиль рекомендует пенсионерам и медикам прививаться четвертой дозой вакцины



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Израиль готовится к новой волне пандемии из-за распространения штамма омикрон и рекомендует делать четвертую вакцину от коронавируса. Во вторник в Израиле была официально подтверждена первая смерть пациента с этим вариантом коронавирусной инфекции.

А уже в среду эксперты при поддержке премьер-министра Нафтали Беннетт рекомендовали дополнительно прививаться бустерной вакциной людям старше 60 лет и работникам здравоохранения. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Бустерная вакцина (англ. boost — «повышать») — это дополнительное введение препарата через некоторое время после получения первой дозы. Считается, что бустерная доза усиливает защиту организма от инфекции.

Министерство здравоохранения утверждает, что в Израиле сейчас не менее 340 больных с омикрон-штаммом. Пока решение о развертывании четвертого бустера все еще ожидает одобрения высокопоставленных чиновников здравоохранения, однако эксперты надеются, что бустерная доза будет введена людям уже через четыре месяца после их третьей дозы.

«Это замечательная новость, которая поможет нам пройти через новую волну, которая постепенно охватывает мир», — сказал премьер-министр, призвав людей как можно скорее прививаться четвертой дозой.

К концу месяца привились уже практически 70% израильтян. После того, как появилась информация о выявлении нового штамма, Израиль вновь закрыл границы для иностранцев.

Напомним, что ранее ВОЗ сообщал о снижении смертности от COVID-19 в мире на 10%. Самым распространенным пока остается дельта штамм, у омикрона скромные 0,4%.

Омикрон штамм появился в ЮАР, предположительно вирус развивался в крови ВИЧ-инфицированного пациента. Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито всего 35% населения, а всего на континенте — 6,6%. Сведения об опасности штамма пока противоречивы.