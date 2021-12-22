 

На новогодних каникулах ППС займется поквартирным обходом для выявления нетрезвых граждан

22.12.2021, 19:11, Разное
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В министерстве внутренних дел подтвердили ранее появившуюся в новостных лентах информацию о выборочных поквартирных обходах, проводимых сотрудниками патрульно-постовой службы с целью выявления фактов употребления спиртного гражданами в период предстоящих новогодних каникул.

Нарушителям «режима сухости» грозит штраф или арест сроком до 15 суток.

«Вышло постановление о закрытии на период праздничной самоизоляции питейных заведений и алкомаркетов. Алкоголь снижает эффект вакцин против коронавирусной инфекции, поэтому гражданам требуется соблюдать строгий режим трезвости. Лучше в эти дни заняться полезными вещами, пройдите онлайн-курсы по профессии бетонщика или сантехника, рабочих рук в стране не хватает», – отметила представитель пресс-службы МВД.

Сообщается, что граждане, злостно нарушающие режим новогодних каникул и не соблюдающие строгий свод предписаний, будут задействованы в уборке общественных пространств после массовых народных гуляний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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