Авиакомпания объяснила разворот летевшего в Португалию французского самолета

Летевший из французского города Нант в португальский Порту самолет компании EasyJet экстренно сел в другом аэропорту, сообщил перевозчик.

«Рейс развернулся в сторону Бордо», – цитирует авиакомпанию РИА «Новости».

Он пояснил, что экстренная посадка произошла в связи с состоянием здоровья пассажира. Он в критическом состоянии.

Самолет должен вылететь из Бордо в Порту в 16.25 (18.25 мск).

Ранее сообщалось, что на летящем в Порту самолете произошла чрезвычайная ситуация, он развернулся в сторону другого аэропорта.