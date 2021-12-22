 

Авиакомпания объяснила разворот летевшего в Португалию французского самолета

22.12.2021, 18:42, Новости дня
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Летевший из французского города Нант в португальский Порту самолет компании EasyJet экстренно сел в другом аэропорту, сообщил перевозчик.

«Рейс развернулся в сторону Бордо», – цитирует авиакомпанию РИА «Новости».

Он пояснил, что экстренная посадка произошла в связи с состоянием здоровья пассажира. Он в критическом состоянии.

Самолет должен вылететь из Бордо в Порту в 16.25 (18.25 мск).

Ранее сообщалось, что на летящем в Порту самолете произошла чрезвычайная ситуация, он развернулся в сторону другого аэропорта.



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