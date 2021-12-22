 

Законопроект о проверке кандидатов на владение оружием в ФСБ направлен в Госдуму

22.12.2021, 18:42, Новости дня
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В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на получение оружия в МВД и ФСБ, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

«В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия», – цитирует Хинштейна РИА «Новости».

По его словам, проект предлагает проверять всех, кто намерен получить оружие, в МВД и ФСБ в рамках законов об оперативно-розыскной деятельности.

Ранее Росгвардия предлагала предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении ими разрешения на оружие.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.



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