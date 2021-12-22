Губернаторы исполнят мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Несколько глав регионов, в том числе руководитель Владимирской области Александр Авдеев, пообещали выполнить пожелания детей, рассказавших о своих мечтах в рамках акции «Елка желаний». Акция фактически стала частью программы совещания, посвященное подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

В среду в бизнес-центре «Москва-Сити» (башня «Око») состоялся семинар-совещание, посвященное подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В нем приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и ряд руководителей субъектов России. После совещания губернаторы присоединились к акции «Елка желаний», которая фактически стала частью программы семинара. Свидетелем акции оказался корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Первым к наряженной новогодней елке вышел врио главы Владимирской области Александр Авдеев. Он поприветствовал присутствующих, снял с елки золотистую открытку в форме шарика и прочел: «Тарас Шевченко. Мечтает полетать на самолете».

«Ну, это нам будет довольно просто сделать, – пообещал политик. – Недавно мы с авиакомпанией «Россия» запустили проект, в рамках которого был создан новый самолет Sukhoi Superjet 100. Он получил название «Суздаль». «Это хороший знак, поскольку Суздаль готовится в 2024 году праздновать тысячелетие. Думаю, самолет, названный в честь одного из древнейших городов России, будет очень хорошим вариантом, чтобы прокатить мальчика Тараса», – предположил Авдеев.

Затем к елке выходили другие руководители субъектов, например, камчатский и хабаровский губернаторы Владимир Солодов и Михаил Дегтярев. Каждый тоже снимал открытку и давал обещание претворить в жизнь записанное на золотом «шарике» детское пожелание.

Напомним, Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках организаторы акции закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – от трех до 17 лет. Также принять участие могут дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше, дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, и дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающем жизни.

Как информирует «Лента.ру», исполнителями желаний также стали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и другие российские политики. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Мечтай со мной». Ранее к акции «Елка желаний» уже присоединились начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, министр культуры Ольга Любимова и многие другие политические и общественные деятели. А президент Владимир Путин в рамках акции исполнил желание 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, мечтавшей попасть в Мариинский театр в Петербурге на «Лебединое озеро». Организатором акции стал проект «Мечтай со мной» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», а соорганизатором – Росмолодежь. Акция продлится до конца февраля.

На семинаре-совещании присутствовали активисты Российского движения школьников (РДШ). Молодые люди представили стенд научного направления РДШ и сыграли с губернаторами в викторину – «Научный батл». Суть интерактивной игры заключалась в следующем: две команды по четыре человека наперегонки стараются верно ответить на вопросы ведущего.

В составе команды губернаторов были руководители: Еврейской автономной области – Ростислав Гольдштейн, Ямала – Дмитрий Артюхов, Челябинской области – Алексей Текслер, Липецкой области – Игорь Артамонов. От РДШ свои знания показали Дарья Ошеровская из Калуги, Дмитрий Токарь из Белгорода, Дмитрий Куценко из Озерска Челябинской области и Полина Сергеева из Новоалтайска Алтайского края. Как сообщили в РДШ, эти ребята, которым всего 15-17 лет, интересуются вопросами лидерства, применением технологий искусственного интеллекта и космическими разработками.

Стенд РДШ также посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко, которые пообщались с ребятами и пожелали им успехов.